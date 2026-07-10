Dominika Dominiak wydała "Eta WODNICZKA"
Dziś odbyła się premiera najnowszego singla Dominiki Dominiak „Eta WODNICZKA”. Utwór utrzymany w stylistyce trap & reggae stanowi zapowiedź projektu „HerStory”, w którym artystka łączy współczesne brzmienia z inspiracjami naturą, duchowością i muzyką świata.
2026-07-10, 12:08

Dominika Dominiak jest wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów, tancerką oraz twórczynią autorskiego projektu Mandali Światła i Miłości. Konsekwentnie rozwija własną drogę twórczą, stawiając na autentyczność i niezależność artystyczną.

"Eta WODNICZKA": https://www.youtube.com/watch?v=yi10SIMuWS8

Jak podkreśla artystka, muzyka jest dla niej czymś znacznie więcej niż rozrywką – stanowi przestrzeń rozwoju wewnętrznego, refleksji, transformacji oraz poszukiwania jedności ze Źródłem bezwarunkowej miłości. Jej autorskie kompozycje, w tym „Eta WODNICZKA”, powstają w stroju 444 Hz (528 Hz w dźwięku C), który jest dla niej naturalnym sposobem pracy z głosem i brzmieniem, a zwolennicy tej koncepcji wiążą go z harmonią i transformacją duchową.

Poza działalnością muzyczną Dominika Dominiak zajmuje się naturoterapią, popularyzuje wiedzę o konopiach, ziołach i grzybach funkcjonalnych oraz opisuje ich potencjalne właściwości i zastosowania w kontekście wspierania dobrostanu. Jest również autorką publikacji poświęconych adaptogenom i nootropikom. Współpracuje także z Uniwersytetem Przyrodniczym przy projektach badawczych.

Nagrania do swoich projektów realizowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wśród studiów, w których pracowała, znajdują się m.in. studio Leszka Możdżera we Wrocławiu, Gagarin Studio, Studio BazaReck oraz Gram Studio, gdzie zarejestrowała wokale do singla „Eta WODNICZKA”. W nagraniach uczestniczyli m.in. Alek Korecki, Włodek „Paprodziad” Dembowski i Michał Rudaś. Twórczość Dominiki Dominiak była trzykrotnie wspierana przez Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS.

Wcześniejsze single z projektu „Mantra & Reggae” powstawały m.in. w Grafton Studio w Kingston na Jamajce, we współpracy z muzykami Kabaka Pyramid Band, w Hopscotch Studios na Grand Cayman Islands z Paulem Kastickiem (Enigma), a także w Miami i Palm Beach przy wsparciu Juliana Marleya i Jr. Astona Barretta z The Wailers. Artystka czerpie inspiracje z mantr słowiańskich, sikhijskich, wedyjskich i buddyjskich, łącząc je z nowoczesnymi formami muzycznymi.

„Eta WODNICZKA” otwiera nowy etap twórczości Dominiki Dominiak i zapowiada projekt „HerStory”, nad którym artystka obecnie pracuje. Równolegle kontynuuje prace nad międzynarodowym projektem „MANTRA & TANTRA”, którego finałowe nagrania planowane są w Tuff Gong Studio na Jamajce.

Singiel opowiada o przebudzeniu wewnętrznej mocy, intuicji i świadomym kreowaniu rzeczywistości, podkreślając wiarę w potencjał zmiany i tworzenia nowego etapu życia.

„Eta WODNICZKA” dostępna będzie od 10 lipca we wszystkich najważniejszych serwisach streamingowych.

KONTAKT / AUTOR
Grzegorz Szklarek
Cantaramusic.pl
ZAŁĄCZNIKI
eta-wodniczka_domika-dominiak.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Cantaramusic.pl
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.