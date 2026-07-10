Dominika Dominiak jest wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów, tancerką oraz twórczynią autorskiego projektu Mandali Światła i Miłości. Konsekwentnie rozwija własną drogę twórczą, stawiając na autentyczność i niezależność artystyczną.

"Eta WODNICZKA": https://www.youtube.com/watch?v=yi10SIMuWS8

Jak podkreśla artystka, muzyka jest dla niej czymś znacznie więcej niż rozrywką – stanowi przestrzeń rozwoju wewnętrznego, refleksji, transformacji oraz poszukiwania jedności ze Źródłem bezwarunkowej miłości. Jej autorskie kompozycje, w tym „Eta WODNICZKA”, powstają w stroju 444 Hz (528 Hz w dźwięku C), który jest dla niej naturalnym sposobem pracy z głosem i brzmieniem, a zwolennicy tej koncepcji wiążą go z harmonią i transformacją duchową.

Poza działalnością muzyczną Dominika Dominiak zajmuje się naturoterapią, popularyzuje wiedzę o konopiach, ziołach i grzybach funkcjonalnych oraz opisuje ich potencjalne właściwości i zastosowania w kontekście wspierania dobrostanu. Jest również autorką publikacji poświęconych adaptogenom i nootropikom. Współpracuje także z Uniwersytetem Przyrodniczym przy projektach badawczych.

Nagrania do swoich projektów realizowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wśród studiów, w których pracowała, znajdują się m.in. studio Leszka Możdżera we Wrocławiu, Gagarin Studio, Studio BazaReck oraz Gram Studio, gdzie zarejestrowała wokale do singla „Eta WODNICZKA”. W nagraniach uczestniczyli m.in. Alek Korecki, Włodek „Paprodziad” Dembowski i Michał Rudaś. Twórczość Dominiki Dominiak była trzykrotnie wspierana przez Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS.

Wcześniejsze single z projektu „Mantra & Reggae” powstawały m.in. w Grafton Studio w Kingston na Jamajce, we współpracy z muzykami Kabaka Pyramid Band, w Hopscotch Studios na Grand Cayman Islands z Paulem Kastickiem (Enigma), a także w Miami i Palm Beach przy wsparciu Juliana Marleya i Jr. Astona Barretta z The Wailers. Artystka czerpie inspiracje z mantr słowiańskich, sikhijskich, wedyjskich i buddyjskich, łącząc je z nowoczesnymi formami muzycznymi.

„Eta WODNICZKA” otwiera nowy etap twórczości Dominiki Dominiak i zapowiada projekt „HerStory”, nad którym artystka obecnie pracuje. Równolegle kontynuuje prace nad międzynarodowym projektem „MANTRA & TANTRA”, którego finałowe nagrania planowane są w Tuff Gong Studio na Jamajce.

Singiel opowiada o przebudzeniu wewnętrznej mocy, intuicji i świadomym kreowaniu rzeczywistości, podkreślając wiarę w potencjał zmiany i tworzenia nowego etapu życia.

„Eta WODNICZKA” dostępna będzie od 10 lipca we wszystkich najważniejszych serwisach streamingowych.