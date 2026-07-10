The Wailers wystąpią w Łodzi

People in Tune Fest to wydarzenie, które od początku łączy muzykę z kulturą, podróżami i ideą wspólnego spędzania czasu. Tegoroczna edycja, organizowana pod hasłem Reggae Vibes by TOYA, zabierze uczestników w muzyczną podróż na Jamajkę, oferując nie tylko wieczorne koncerty, ale również bogaty program wydarzeń towarzyszących inspirowanych kulturą Karaibów.

The Wailers: https://youtu.be/l8At4mUTskU?si=ScKgqK4wS4KRyq3m

Najważniejszym punktem programu będzie koncert The Wailers – zespołu, który na stałe zapisał się w historii światowej muzyki i współtworzył fenomen twórczości Boba Marleya.

Trasa "50 Years of Positive Vibrations" celebruje 50-lecie albumu Rastaman Vibration – jednego z najważniejszych wydawnictw w historii reggae. Publiczność usłyszy ponadczasowe utwory, takie jak: Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae czy War, a także największe przeboje zespołu.

Na czele grupy stoi dziś Aston Barrett Jr., syn legendarnego basisty Astona „Familymana” Barretta, który z szacunkiem kontynuuje muzyczne dziedzictwo The Wailers. Towarzyszy mu wokalista Mitchell Brunings, od lat zachwycający publiczność autentycznym brzmieniem i sceniczną charyzmą.

Festiwal, który trwa cały dzień

People in Tune Fest rozpocznie się już o godzinie 14.00. Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń towarzyszących, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać kulturę Jamajki nie tylko poprzez muzykę, ale również taniec, opowieści i wspólne aktywności.

W programie części dziennej znajdą się m.in.:

· spotkanie „Moja Jamajka” z Mirosławem „Makenem” Dzięciołowskim – dziennikarzem muzycznym, DJ-em i jednym z największych popularyzatorów kultury reggae w Polsce,

· warsztaty dancehallu prowadzone przez Ulę Afro Fryc i Malwę z Ukku Bit Divass,

· integracyjne warsztaty bębniarskie z Dominikiem WaDaDa Muszyńskim,

· set Joint Venture Sound System,

· strefa relaksu,

· karaibska strefa gastronomiczna z food truckami i tropikalnymi smakami.

Muzyczne święto dla całych rodzin

People in Tune Fest to wydarzenie skierowane nie tylko do fanów reggae. Organizatorzy przygotowali również specjalną strefę dla dzieci, w której najmłodsi będą mogli wziąć udział w animacjach, kreatywnych warsztatach i muzycznych zabawach inspirowanych kulturą Karaibów. Dzięki temu festiwal będzie atrakcyjną propozycją również dla rodzin szukających pomysłu na wspólne spędzenie letniego dnia.

Całość uzupełnią przestrzenie sprzyjające odpoczynkowi, spotkaniom i odkrywaniu jamajskiej kultury w swobodnej, festiwalowej atmosferze.

Więcej niż koncert

People in Tune Fest od kilku lat udowadnia, że muzyka może być punktem wyjścia do rozmowy o kulturze, podróżach i budowaniu relacji. Tegoroczna edycja po raz kolejny połączy koncert światowej klasy z całodziennym programem warsztatów i wydarzeń, tworząc jedno z najbardziej oryginalnych letnich wydarzeń muzycznych w Łodzi.

PEOPLE IN TUNE FEST: REGGAE VIBES BY TOYA

14 sierpnia 2026 Klub Wytwórnia, Łódź

W programie:

· The Wailers – 50 Years of Positive Vibrations

· spotkanie „Moja Jamajka” z Makenem

· warsztaty dancehallu

· warsztaty bębniarskie

· Joint Venture Sound System

· strefa dla dzieci

· strefa relaksu

· karaibska gastronomia

Szczegóły i bilety: www.wytwornia.pl