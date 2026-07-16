Lesoir zapowiada nowy album i koncerty w Polsce

Nowa płyta to przełomowy moment dla stacjonującego w Maastricht zespołu Lesoir: moment, w którym lata tras koncertowych, pisania, dopracowywania i rozwoju łączą się w brzmienie, które wydaje się filmowe i głęboko ludzkie.

Singel "Back To You": https://youtu.be/G7gCcNEELRA?si=PfEiAYuXbBy7AIQz

Tytuł "Tomorrow Is Now Today" oddaje główną myśl stojącą za albumem. Przyszłość nie jest już czymś odległym. Rzeczy, na które mamy nadzieję, których się boimy, o których marzymy lub o które walczymy, już są obecne w otaczającym nas świecie. Dla Lesoir ta idea niesie ze sobą zarówno potrzebę pośpiechu, jak i nadzieję: nie czekaj na jutro, by działać, czuć, zmieniać się czy mówić, bo jutro już się zaczęło.

Od momentu powstania w Maastricht w 2009 roku, Lesoir zbudowali międzynarodową publiczność dzięki immersyjnemu pisaniu piosenek, emocjonalnej dynamice oraz rosnącej reputacji na koncertach. Zasięg zespołu zaprowadził ich daleko poza Holandię. Zagrali cztery trasy koncertowe w Chinach oraz liczne tournée po Europie. Ich trasy z Riverside w 2019 i 2023 roku, wprowadziły Lesoir do szerszej międzynarodowej publiczności. Po drodze dzielili sceny z artystami takimi jak: The Gathering, Evergrey, The Pineapple Thief, Airbag, Delain i Within Temptation.

Historia festiwalowa Lesoir dodatkowo podkreśla ich pozycję na europejskiej scenie art-rockowej i progresywnej. Wystąpili na festiwalach takich jak: Night Of The Prog, IO Pages Festival, Midsummer Prog Festival, Morvala Festival, Fekete Zaj Festival oraz Nene Valley Rock Festival. Te występy pomogły ukształtować tożsamość Lesoir jako potężnego zespołu na żywo: atmosferycznego i emocjonalnego, ale też rytmicznie napędzanego, dynamicznego i ciężkiego, gdy muzyka tego wymaga.

Na „Tomorrow Is Now Today” Lesoir rozwija tę tożsamość dalej. Album opiera się na długiej twórczej współpracy z producentem Johnem Cornfieldem, którego praca pomogła ukształtować kilka ważnych rozdziałów w katalogu zespołu. W tym nowym etapie Lesoir kontynuował także współpracę z Paulem Reevem, znanym z pracy wokalnej z Mattem Bellamy'm z Muse, podczas gdy Steve Kitch z The Pineapple Thief zajmował się masteringiem. Razem ten zespół producencki pomógł zespołowi wyostrzyć brzmienie, nie tracąc przy tym surowej emocji, atmosfery i energii na żywo, które definiują Lesoir.

Podczas gdy „Push Back The Horizon” stawiał na rockową stronę zespołu, Tomorrow Is Now Today jeszcze głębiej obejmuje melodię, kontrast, atmosferę i emocjonalny ciężar. Perkusja na żywo, prawdziwy kwartet smyczkowy i starannie dopracowane aranżacje nadają albumowi szerszy, bardziej filmowy charakter, podczas gdy wyraźne poczucie groove'u i napięcia zespołu pozostaje w jego centrum. Od strony tekstowej "Tomorrow Is Now Today" patrzy na zewnątrz, nie tracąc przy tym swojego osobistego serca. Maartje Meessen pisze z perspektywy osób, które czują się niesłyszane, zranione, źle traktowane lub złapane w sytuacjach poza ich kontrolą. Album odzwierciedla konflikt, empatię, miłość, odpowiedzialność i kruchy stan świata, ale zawsze przez ludzką perspektywę. To nie są odosobnione historie. Razem tworzą potężny zbiór głosów, emocji i pytań połączonych jedną wspólną prawdą: czas troski jest teraz.

Obecny skład Lesoir to: Maartje Meessen na wokalu, fortepianie, flecie i gitarze; Ingo Dassen na gitarze; Rutger Martens na gitarze, pedal steel i wokalu wspierającym; Ramon Reijnders na perkusji i programowaniu bitów; Staf Wouters na basie; oraz Bob Van Heumen na perkusji i wokali wspierające.

Muzycznie album pokazuje Lesoir w najpełniejszej formie: wielki, ale intymny, progresywny, ale bezpośredni, pilny, ale pełen nadziei. To bajka, którą trzeba słuchać, muzyczna podróż, która bierze słuchacza za rękę i nie puszcza, dopóki nie zabrzmi ostatnia nuta. Z każdym odsłuchem pojawiają się nowe detale: ukryte faktury, emocjonalne zwroty i ciche momenty, które powoli odsłaniają pełną wagę płyty.

„Tomorrow Is Now Today” to dojrzały, ambitny i głęboko ludzki rozdział w dyskografii Lesoira — brzmienie zespołu, który w pełni wchodzi w siebie, z większą odwagą, wiarą i siłą emocjonalną niż kiedykolwiek wcześniej.

Anneke Van Giersbergen + Lesoir:

Kiedy: 21 listopada (sobota) 2026

Gdzie: Kraków @ Hype Park, ul. Kamienna 12

Bilety: 119/129 zł – przedsprzedaż, 150 zł – w dniu koncertu

Organizator: Knock Out Productions i Iron Realm Productions

Kiedy: 22 listopada (niedziela) 2026

Gdzie: Warszawa @ Proxima, ul. Żwirki i Wigury 99A

Bilety: 119/129 zł – przedsprzedaż, 150 zł – w dniu koncertu

Organizator: Knock Out Productions i Iron Realm Productions