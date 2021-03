Lisa Gerrard i Jules Maxwell wydali nowy singel "Noyalain" (Burn)

Teledysk do utworu „Noyalain” stworzył polski reżyser Jakub Chełkowski: https://www.youtube.com/watch?v=13HWFBUOIWU

Singel „Noyalain” i przedsprzedaż płyty „Burn”: https://orcd.co/noyalain

Lisa Gerrard: „”Noyalain” to pieśń otwarcia. Swoiste zaproszenie do kroczenia drogą harmonii, uwolnienia w sobie pasji i celebracji życia wraz z całą jego różnorodnością.”

Jules Maxwell: „”Noyalain” to pierwsza stworzona przez nas kompozycja, która zaczęła tworzyć w mojej wyobraźni panoramiczne obrazy odległych horyzontów i wspaniałych krajobrazów żyjącego świata w jego najbardziej porażającym pięknie”.

Prace nad płytą rozpoczęły się ponad siedem lat temu, kiedy Lisa poznała Julesa Maxwella, irlandzkiego kompozytora teatralnego. Lisa Gerrard tak mówi o początkach albumu: „Z wielką przyjemnością współpracuję z Julesem Maxwellem. Jules i ja rozpoczęliśmy naszą twórczą podróż od Dead Can Dance. Wspólna improwizacja i muzyczna eksploracja doprowadziła nas do tego projektu.”

Chociaż płyta ta jest nowym wydawnictwem, jej początki sięgają 2012 roku i światowej trasy koncertowej Dead Can Dance. Jules Maxwell, pierwotnie towarzyszący grupie na koncertach jako klawiszowiec, stworzył z Lisą Gerrard utwór zatytułowany „Rising Of The Moon”, który był wykonywany jako finał każdego występu. Zanim trasa koncertowa zakończyła się w Chile w 2013 roku, między Lisą i Julesem zaczęła tworzyć się silna więź, co zaowocowało współpracą w kolejnych latach. W 2015 roku, kiedy Maxwell został poproszony o napisanie piosenek dla bułgarskiego chóru The Mystery of the Bulgarian Voices (Le Mystère des Voix Bulgares), zwrócił się do Gerrard z prośbą o współtworzenie materiału i poleciał do Australii, aby pracować z nią w jej domowym studio. Wkrótce para miała gotowe cztery utwory na to wydawnictwo, a także fundamenty nowego wspólnego przedsięwzięcia.

Jules opisuje pojawienie się producenta Jamesa Chapmana: „Około roku później, podczas kolacji w Sofii, mój wydawca zasugerował, abym współpracował z Jamesem Chapmanem nad ukończeniem utworów na „Burn”. James ze swoim zespołem MAPS stworzył własne brzmienie i ma szerokie horyzonty muzyczne. Wydawało mi się to intrygującą propozycją.”

Wraz z dołączeniem Chapmana jako producenta, pomysły zaczęły powstawać swobodnie i wyłoniło się wyraźne brzmienie. Lisa i Jules skupili się na stworzeniu takich dźwięków, które byłyby euforyczne i fascynujące, bardziej pomysłowe niż to, nad czym w przeszłości pracowali oddzielnie. Lisa mieszkająca Australii, Jules dodający klawisze i perkusję z Francji, a James w Anglii - ta trójka była rozrzucona po całym świecie, ale łączyła się w muzyce. Stylistycznie album „Burn” to zróżnicowana mieszanka elektroniki i alternatywnych, muzycznych pejzaży z dźwiękami w stylu wczesnego Vangelisa. Podsumowując: jest to oszałamiający i hipnotyzujący wspólny początek tej trójki muzyków.

Niedawno ukazał się debiutancki solowy album Julesa Maxwella „Songs From The Cultural Backwater”. Lisa Gerrard otrzymała nominację do nagrody Grammy i wróciła do Dead Can Dance, aby wydać dziewiąty album studyjny grupy zatytułowany „Dionysus”. James Chapman wydał czwarty album MAPS „Colors.Reflect.Time.Loss”.

Album „Burn” ukaże się 7 maja na CD oraz jako limitowany biały vinyl. Polskim dystrybutorem płyty będzie Mystic Production .

Lista utworów: