Faceci wydali drugą zapowiedź debiutu

Dariusz Boratyn to kompozytor, wokalista i gitarzysta, który dał się poznać publiczności w takich zespołach jak Bimber Poland i Clintwood oraz w projekcie Muniek Boratyn Perkoz. Rafał Bryndal to popularny satyryk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, a także autor tekstów piosenek - pisał między innymi dla Kobranocki, Atrakcyjnego Kazimierza i Poparzonych Kawą Trzy. Obie te artystyczne indywidualności spotykają się we wspólnym projekcie FACECI. Jego kolejny singiel to utwór „Gdy znikam”: https://youtu.be/R8xK8chq0m8



Muzycy tak mówią o piosence: "Często w natłoku rozmaitych spraw człowiek marzy o tym, by zniknąć. To może poprawić jego samopoczucie, gdy postara się na chwilę wylogować z tego, kim jest i co czuje. Ta piosenka opisuje takie znikanie. Zapominamy wtedy o rachunkach, urodzinach teściowej, kiepskich wynikach ulubionej drużyny, krawatach szefa i lękach, które nie dają spać. Znikamy, by na nowo się odrodzić. Tylko szczęśliwcy to potrafią".

Na debiutanckim albumie zespołu FACECI „Nostalgia w promocji” znajdzie się 10 utworów. Będą mu towarzyszyć koncerty, które są nie tylko wydarzeniami muzycznymi, składającymi się z nostalgicznych piosenek w akustyczno-folkowych aranżacjach, ale również spektaklami, wypełnionymi nawiązującymi do piosenek, pełnymi życia opowieściami.



Dariusz Boratyn - wokalista, kompozytor, gitarzysta i dusza człowiek. To on firmuje swoim głosem ten projekt i tworzy muzykę do tego przedstawienia. Rafał Bryndal - twórca tekstów, którego wiersze stanowią pretekst do tego spotkania. Czasami może też zatańczyć. Bartek Topa - znakomity aktor, przyjaciel zespołu, który razem z autorem tekstów w niepowtarzalny sposób opowiada wierszowane historie.