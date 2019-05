Amarok prezentuje klip do "The Storm"

"The Storm" to drugi po "Warm Coexistence" utwór z nowej płyty Amarok zaprezentowany przedpremierowo. Jest to również jeden z dwóch wokalnych singli z nowego albumu.

Klip "The Storm": https://youtu.be/07mq0xhAVFE

"The Storm" to opowieść o zmaganiach z trudnymi emocjami, które tak jak tytułowa burza czy sztorm, z destrukcyjną siłą są w stanie doprowadzić do utraty kontroli, ale też do otwarcia się na nowe rozwiązania oraz powrót do wewnętrznej równowagi.

Tajemniczy nastrój utworu połączony z energią wytwarzaną poprzez elektroniczne rytmy, przestrzenną sekcją smyczkową, instrumentami akustycznymi, a także z nietuzinkowym thereminem na którym zagrał lider Amarok Michał Wojtas stanowią o jego stylu i charakterystycznej wielowymiarowości.

Teledysk do "The Storm" został zrealizowany w Wielkiej Brytanii. Jego autorem jest londyński artysta Dan Martin. W roli głównej wystąpiła utalentowana tancerka Sarah Jane Wilton z James Wilton Dance.

Większość kompozycji na albumie "The Storm" to utwory instrumentalne, stanowiące ścieżkę dźwiękową do przedstawienia brytyjskiego teatru tańca współczesnego James Wilton Dance Company.

Kryjący się za szyldem Amarok Michał Wojtas tak charakteryzuje to, co znajdzie się na płycie "The Storm": Muzyka do spektaklu „The Storm“ to przede wszystkim przestrzeń, głębia i tajemniczość w filmowo - teatralnym stylu, które mają oddawać nastrój i przekaz przedstawienia mówiącego o walce oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami w kontekście wewnętrznych procesów jednostki oraz w relacjach społecznych".

Dziś ruszył też pre-order płyty "The Storm" z autografami. Zapraszamy na RockSerwis: https://bit.ly/2VlTB2U. Pre-order możliwy jest także na platformach cyfrowych https://bit.ly/2LJ16Be.